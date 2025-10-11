Tūkstančiai žmonių Varšuvoje protestavo prieš neteisėtą imigraciją ir Europos migracijos politiką

Dalyvauti proteste kvietė pagrindinė opozicinė partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS), remianti dešiniųjų pažiūrų nacionalistą prezidentą Karolį Nawrockį (Karolį Navrockį).
Rėmėjai, nepabūgę lietaus ir mojavę Lenkijos vėliavomis, 14 val. vietos laiku (15 val. Lietuvos laiku) susirinko Pilies aikštėje miesto senamiestyje. Daugelis autobusais atvyko iš įvairių šalies vietovių.
„Matau, kas vyksta Vakaruose. Turiu du vaikus, kurie gyvena Vokietijoje, ir matau ten esantį pavojų bei jo poveikį vokiečių tapatybei. Vokiečiai savo pačių šalyje dabar jaučiasi kaip mažumos“, – agentūrai AFP sakė 64 metų pensininkas.
Remiantis visuomenės nuomonės apklausomis, didžioji dauguma šalies gyventojų, įskaitant ministro pirmininko Donaldo Tusko proeuropietiškos valdančiosios koalicijos rėmėjus, pritaria migracijos politikos sugriežtinimui ir griežtesnei pozicijai ukrainiečių pabėgėlių atžvilgiu.
K. Nawrockis ir D. Tusko vyriausybė nesutaria dėl imigracijos, užsienio politikos ir paramos Ukrainai.
Prezidentas ir PiS ne kartą kritikavo Europos Sąjungos migracijos paktą, kuris buvo priimtas praėjusiais metais ir turėtų įsigalioti 2026 metų birželį.
Pagal šį susitarimą, valstybės narės turėtų priimti tūkstančius migrantų iš „pirmosios linijos“ šalių arba skirti papildomą finansavimą.
Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen (Urzulai fon der Lajen) šią savaitę nusiųstame laiške K. Nawrockis teigė, kad Lenkija, kuri nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, priėmė daugiau nei milijoną ukrainiečių pabėgėlių, atliko savo pareigą.
„Didžioji dauguma lenkų, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, prieštarauja priverstiniam migrantų perkėlimui į Lenkiją“, – parašė jis.
„Aš nesutiksiu su Migracijos ir prieglobsčio pakto įgyvendinimu Lenkijoje“, – pridūrė valstybės vadovas.
