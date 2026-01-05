 Turkija ragina Europą prisiimti didesnę atsakomybę už savo saugumą

2026-01-05 23:06
Jūras Barauskas (AFP)

NATO narė Turkija pirmadienį paragino Europą prisiimti didesnę atsakomybę už savo saugumą, o ne vien pasikliauti, kad ją apgins Jungtinės Valstijos.

Hakanas Fidanas
Hakanas Fidanas / AFP nuotr.

„Ukrainoje vykstant karui, o JAV strateginiams prioritetams kintant, Europai lieka vienintelis pasirinkimas – prisiimti didesnę atsakomybę už savo saugumą“, – Lisabonoje vykusioje konferencijoje sakė užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas, naujienų agentūrai AFP pranešė šaltinis užsienio reikalų ministerijoje.

„Būdami europiečiai, visi esame vienoje valtyje. Užtikrinti mūsų namų saugumą – egzistencinė būtinybė. Mes negalime perduoti savo saugumo kitiems“, – pabrėžė jis.

Tačiau H. Fidanas sakė, kad jo šalis, kuri pretenduoja įstoti į Europos Sąjungą, yra laikoma atokiai nuo bloko.

„Nepaisant oficialių įsipareigojimų bendradarbiauti su sąjungininkais ne iš ES, Turkija jau daugelį metų yra atskirta nuo ES saugumo ir gynybos sistemų“, – teigė jis.

„Priežastis aiški. Platesni Europos strateginiai interesai tapo siaurų keleto valstybių narių nacionalinių darbotvarkių įkaitu“, – pareiškė jis.

 

 

