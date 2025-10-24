 Turkmėnija pakartojo raginimą nutiesti dujotiekį į Europą

2025-10-24 19:46
BNS inf.

Turkmėnija penktadienį pakartojo raginimą nutiesti dujotiekį, jungiantį didžiulius šalies dujų telkinius su Europa – seniai svarstomą projektą, kuriam reikėtų didelių užsienio investicijų.

Turkmėnijos vėliava
Turkmėnijos vėliava / Scanpix nuotr.

Turkmėnijos idėja, susijusi su Transkaspijos dujotiekio į Europą tiesimu, svarstoma nuo XX amžiaus 10-o dešimtmečio, tačiau jai trukdo finansinės ir logistinės kliūtys.

„Mes visada esame suinteresuoti įvairinti eksporto maršrutus, įskaitant Transkaspijos kelią į Europą“, – naujienų agentūrai AFP sakė valstybinio dujų koncerno „Turkmėngaz“ vadovas Maksatas Babayevas (Maksatas Babajevas).

Turkmėnija daugiausiai dujų eksportuoja į Kiniją, tačiau vis labiau domisi Europos valstybėmis, norinčiomis nutraukti priklausomybę nuo Rusijos dėl karo Ukrainoje.

Turkmėnija patenka į didžiausias gamtinių dujų atsargas pasaulyje turinčių valstybių pirmąjį penketą.

Naftotiekis, kuris eitų Kaspijos jūros dugnu į esamą terminalą Azerbaidžane, sulaukė Rusijos pasipriešinimo ir abejonių dėl jo finansinio gyvybingumo.

