Naftos ir anglies importas iš Rusijos yra uždraustas pagal ES sankcijas Maskvai dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą, o dujų importas dujotiekiais smarkiai sumažėjo, kai 2022 m. rugsėjį buvo sunaikinti dujotiekiai „Nord Stream“. Tačiau sankcijos SGD importui kol kas netaikomos.
„Greenpeace“ skaičiavimais, pagrindinė Rusijos SGD eksportuotoja „Yamal LNG“ 2022–2024 m. iš pasaulinio eksporto uždirbo 40 mlrd. JAV dolerių, iš jų maždaug 9,5 mlrd. JAV dolerių buvo sumokėta į Rusijos iždą pajamų mokesčio pavidalu.
ES įmonės yra vienos didžiausių Rusijos „Yamal LNG“ klienčių, sąrašo viršuje – Prancūzijos „TotalEnergies“. Antroje vietoje yra Kinijos valstybinė CNPC, trečioje – Vokietijos SEFE, ketvirtoje – Ispanijos „Naturgy“.
„Greenpeace“ teigimu, „TotalEnergies“ įnašas į Rusijos vyriausybės pajamas iš mokesčių sudaro maždaug 2,5 mlrd. JAV dolerių, SEFE – 1,45 mlrd. JAV dolerių, o „Naturgy“ – 1,25 mlrd. JAV dolerių.
Maskva iš viso gavo 9,5 mlrd. JAV dolerių pelno mokestinių pajamų iš „Yamal LNG“ eksporto – už tokią sumą Rusija galėtų įsigyti maždaug 271 tūkst. kovinių dronų „Shahed“, 2686 tankus T-90M arba 9,5 mln. 152 mm artilerijos sviedinių.
Toks artilerijos sviedinių kiekis atitinka maždaug trejų metų Rusijos metinę 3 mln. sviedinių gamybą.
Nurodytas dronų skaičius yra maždaug 271 kartą didesnis, nei Rusija dislokuoja prieš Ukrainą per vieną savaitę.
