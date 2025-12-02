Ukraina grąžino namo beveik du tūkstančius rusų pagrobtų vaikų

Šis aukšto lygio susitikimas Prancūzijos sostinėje buvo surengtas pagal prezidento Volodymyro Zelenskio iniciatyvą „Bring Kids Back UA“ (liet. „Grąžinkime vaikus į Ukrainą“).
Ukrainos pirmoji ponia pabrėžė, kad vaiko grąžinimas namo yra tik pirmas etapas ilgame procese.
„Po to, kai vaikas fiziškai grįžta namo, jam vis dar reikia sugrįžti psichologiškai ir socialiai“, – kalbėjo O. Zelenska.
Ji pridūrė, kad Ukraina kuria psichinės sveikatos programas ir teikia pagalbą kiekvienam grąžintam vaikui.
Susitikime taip pat buvo apibrėžtos pagrindinės „Bring Kids Back UA“ darbo kryptys, įskaitant deportuotų vaikų paiešką ir identifikavimą, jų grąžinimo organizavimą, psichologinės pagalbos teikimą šeimoms ir reintegracijos bei reabilitacijos modelių kūrimą su tarptautiniais partneriais.
Ukraina ir jos tarptautiniai partneriai įsteigė Tarptautinę koaliciją Ukrainos vaikams grąžinti, kurią dabar sudaro 42 šalys, taip pat Europos Sąjunga (ES), Europos Taryba ir ESBO Parlamentinė Asamblėja.
Be O. Zelenskos, renginyje taip pat dalyvavo Prancūzijos pirmoji ponia Brigitte Macron, Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas Noelis Barrot ir apie 150 pareigūnų, diplomatų, verslo atstovų, filantropų, merų, regionų lyderių ir kultūros veikėjų.
„Kyiv Independent“ primena, kad Ukrainos nacionalinės duomenų bazės „Karo vaikai“ duomenimis, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 m. vasario mėn., iš Rusijos okupuotų teritorijų buvo pagrobti mažiausiai 19 546 Ukrainos vaikai, kurie vėliau išvežti į Rusiją arba jos kontroliuojamas teritorijas.
„Kyiv Independent“ neseniai atliktas tyrimas parodė, kad 2025 m. Rusijos okupuotose teritorijose tebebuvo apie 1,6 mln. ukrainiečių vaikų.