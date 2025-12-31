Naujųjų metų išvakarėse Putinas pareiškė, kad tikisi laimėti karą

V. Putinas valstybinės televizijos transliuotuose komentaruose paragino rusus „palaikyti mūsų didvyrius“, kovojančius Ukrainoje, sakydamas: „Mes tikime jumis ir mūsų pergale.“
Taip jis kalbėjo po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Floridoje šį savaitgalį surengė derybas dėl karo pabaigos plano su Baltųjų rūmų šeimininku Donaldu Trumpu.
Ukraina teigia, kad per derybas su JAV susitarta dėl 90 proc. taikos plano, įskaitant saugumo garantijas ir karinį aspektą. Tačiau Rusija kol kas nesiryžta pritarti šiam susitarimui, kuriame, kaip teigiama, nėra minimi maksimalūs Maskvos keliami reikalavimai.
Tradicinė V. Putino kalba pirmą kartą nuskambėjo tolimųjų rytų Kamčiatkos pusiasalyje – pirmajame Rusijos regione, kuris įžengė į 2026 metus.
Jis palinkėjo laimingų Naujųjų metų kovotojams ir vadams Ukrainoje ir sakė, jog „milijonai žmonių visoje Rusijoje, patikėkite manimi, galvoja apie jus“.
Karas Ukrainoje pareikalavo milžiniškų aukų – manoma, kad abiejose pusėse žuvo dešimtys ar net šimtai tūkstančių karių.
Gruodžio 31 dieną taip pat sukanka 26-osios V. Putino atėjimo į valdžią metinės.
Jis tapo Rusijos prezidentu 1999-ųjų Naujųjų metų išvakarėse, kai atsistatydino Borisas Jelcinas.
Per televiziją transliuojama naujametinė kalba, kuri tęsia sovietų lyderio Leonido Brežnevo pradėtą tradiciją, Rusijoje yra svarbi švenčių dalis ir žiūrima milijonuose namų ūkių.
Ji transliuojama per valstybinę televiziją prieš pat vidurnaktį kiekvienoje iš 11 Rusijos laiko juostų.