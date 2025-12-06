Ukraina ir JAV derėsis trečią dieną iš eilės

JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) susitinka su vyriausiuoju Ukrainos derybininku Rustemu Umerovu ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininku Andrijumi Hnatovu.
Derybos Majamyje rengiamos, S. Witkoffui ir J. Kushneriui antradienį Kremliuje susitikusi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu aptarti JAV planą karui Ukrainoje užbaigti, kurio dalį pasiūlymų Maskva atmetė.
„Abi šalys sutarė, kad reali pažanga link bet kokio susitarimo priklauso nuo Rusijos pasirengimo parodyti rimtą įsipareigojimą ilgalaikei taikai, įskaitant žingsnius deeskalacijos link ir žudynių nutraukimą“, – teigiama socialiniame tinkle "X" penktadienį paskelbtame S. Witkoffo pranešime apie derybas.
JAV ir Ukrainos pareigūnai „taip pat susitarė dėl saugumo susitarimų sistemos ir aptarė būtinus atgrasymo pajėgumus ilgalaikei taikai palaikyti“.
Vašingtono planas numato, kad Ukraina atsisakytų teritorijų, kurių Rusijai nepavyko okupuoti, mainais į saugumo pažadus, kurie neatitinka Kyjivo siekių prisijungti prie NATO.
Tačiau iki šiol lieka neaišku, kokios būtų galimos Ukrainos saugumo garantijos, išskyrus pradinį planą, kuriame teigiama, kad Kyjivo gynybai skirti naikintuvai galėtų būti dislokuoti Lenkijoje.
JAV planas, kuris nuo praėjusio mėnesio pabaigos buvo keletą kartų koreguojamas, sulaukė kritikos, nes yra laikomas pernelyg palankiu Rusijai, kuri nuo 2022-ųjų vasario vykdo plataus masto invaziją į Ukrainą.
S. Witkoffas, buvęs D. Trumpo verslo partneris, tapęs specialiuoju pasiuntiniu ir investuotojas J. Kushneris tikėjosi įtikinti V. Putiną bendradarbiauti, tačiau išvyko iš Maskvos nepasiekę proveržio dėl taikos susitarimo.