 Ukrainos ir JAV derybininkai Majamyje susitiks trečią dieną iš eilės

Ukrainos ir JAV derybininkai Majamyje susitiks trečią dieną iš eilės

2025-12-21 18:59
Justina Vaišvilaitė-Braziulienė (ELTA)

Vyriausiasis Ukrainos derybininkas Rustemas Umerovas pranešė apie sekmadienį suplanuotą susitikimą su JAV kolegomis. Tai bus trečioji naujausio derybų dėl karo užbaigimo raundo diena Majamyje.

Rustemas Umerovas
Rustemas Umerovas / „Ukrinform“ nuotr.

„Trečia darbo diena Jungtinėse Valstijose. Šiandien kartu su generolu leitenantu Andrijumi Hnatovu turėsime dar vieną susitikimą su amerikiečių puse“, – socialiniame tinkle rašė R. Umerovas.

„Dirbame konstruktyviai ir iš esmės. Tikimės tolesnės pažangos ir praktinių rezultatų“, – R. Umerovo įrašą kanale „Telegram“ citavo Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“.

Ukrainos delegacija, vadovaujama Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus R. Umerovo, atvyko į Floridą dar vienam derybų etapui, kuris prasidėjo gruodžio 19-ąją.

Šiame straipsnyje:
Rustemas Umerovas
derybos
Majamis
JAV
Ukraina
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų