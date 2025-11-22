Ukraina ir JAV pradeda derybas dėl karo užbaigimo

Pranešimas pasirodė po to, kai Vašingtonas nusiuntė Kyjivui planą, kuriuo tenkinami svarbūs Maskvos reikalavimai.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) įspėjo, kad Ukraina iki lapkričio 27-osios turi sutikti su jo administracijos pateiktu 28 punktų planu, pagal kurį Ukraina turėtų atiduoti Rusijai savo teritorijų, sumažinti savo kariuomenę ir pažadėti niekada nestoti į NATO.
„Artimiausiomis dienomis Šveicarijoje pradėsime Ukrainos ir Jungtinių Valstijų aukšto rango pareigūnų konsultacijas dėl galimų būsimo taikos susitarimo parametrų“, – socialiniuose tinkluose parašė Ukrainos Saugumo tarybos sekretorius, ukrainiečių derybininkų komandos narys Rustemas Umerovas.
„Tai dar vienas dialogo etapas, vykstantis pastarosiomis dienomis ir visų pirma skirtas tam, kad suderintume savo viziją dėl kitų žingsnių“, – pridūrė buvęs gynybos ministras R. Umerovas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis keliomis minutėmis anksčiau patvirtino savo šalies delegaciją šioms deryboms. Jai vadovaus prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas.
Tuo metu Ukrainos sąjungininkai Europoje, kurie nebuvo įtraukti į plano rengimą, šeštadienį Pietų Afrikos Respublikoje (PAR) prasidėjusiame Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime stengėsi parengti atsakomąjį pasiūlymą ir taip sustiprinti Kyjivo pozicijas.
R. Umerovas anksčiau vadovavo keliems derybų su Rusija raundams Turkijoje, kur pažangos nebuvo padaryta.
V. Zelenskio įsake dėl derybininkų komandos sakoma, kad derybose taip pat dalyvaus Rusijos atstovai.
Rusija kol kas nepatvirtino savo dalyvavimo.