Ukraina pasmerkė režisierių Woody Alleną už kalbą, pasakytą vaizdo ryšiu Maskvos kino festivalyje

Diena anksčiau W. Allenas vaizdo ryšiu kreipėsi į Maskvos tarptautinę kino savaitę, sulaukė sveikinimų per sesiją pavadinimu „Pasaulio kino legendos“, ir sakė, kad svarstytų galimybę filmuoti filmą Rusijoje, jei pasitaikytų proga.
Renginį rėmė Maskvos merija ir daugybė Rusijos valstybės remiamų pramogų bei žiniasklaidos bendrovių.
„Griežtai smerkiame Woody Alleno sprendimą pašlovinti kruvinąjį Maskvos festivalį savo kalba“, – feisbuke pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerija.
„Kultūra niekada neturi būti naudojama nusikaltimams išbalinti ar kaip propagandos priemonė“, – sakoma ministerijos įraše, kartu su kuriuo buvo paskelbta W. Alleno firminių juodų akinių rėmelių nuotrauka virš nuniokoto daugiabučio, į kurį pataikė Rusijos bomba, nuotraukos.
Dauguma Vakarų kultūros veikėjų atšaukė savo pasirodymus Rusijoje po to, kai ši 2022 m. įsiveržė į Ukrainą.
Sekmadienį kalbėdamas pilnutėlei salei W. Allenas davė interviu rusų režisieriui Fiodorui Bondarčiukui, garsiam kino kūrėjui ir ilgamečiam Rusijos prezidento Vladimiro Putino šalininkui bei agitatoriui.
„Esu žmogus, kuriam visada patiko rusų kinas“, – sakė W. Allenas, kaip matyti iš renginio vaizdo įrašų.
W. Allenas yra geriausiai žinomas iš romantinių komedijų „Annie Hall“ (1977), „Manhattan“ (1979), „Vicky Cristina Barcelona“ (2008) ir „Blue Jasmin“ (2013) ir dėl savo intelektualaus bei kamerinio stiliaus daugelio laikomas komedijos genijumi.
Tačiau vėlesniais metais jo kūryba prarado dalį kritikų palankumo, o skandalai vis dažniau užgoždavo jo filmus.
W. Allenas beveik nebedirba JAV, kur jo vengia didžioji dalis Holivudo po įtarimų, kad jis tvirkino savo ir partnerės Mios Farrow įdukrą Dylan, kai šiai buvo septyneri. Jis ilgai neigė šiuos kaltinimus, sakydamas, kad juos išgalvojo M. Farrow.