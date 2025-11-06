 Ukraina pirmą kartą kalėti iki gyvos galvos nuteisė Rusijos karį, nužudžiusį karo belaisvį

2025-11-06 18:11
BNS inf.

Ukraina ketvirtadienį pranešė, kad skyrė pirmąją laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Rusijos kareiviui, kaltinamam nužudžius ukrainiečių karo belaisvį, kuris pasidavė mūšyje 2024 metų sausį.

Ukraina pirmą kartą kalėti iki gyvos galvos nuteisė Rusijos karį, nužudžiusį karo belaisvį / AP nuotr.

