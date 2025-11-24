Ukraina pradėjo gynybos sektoriaus auditą

Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė šalies premjerė Julija Svyrydenko.
Ji pažymėjo, kad vyriausybės posėdyje buvo patvirtinti sprendimai, kurie buvo suderinti konsultuojantis su prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
„Tęsiame sisteminį energetikos sektoriaus valdymo pertvarkymą, be to, tokį procesą pradedame ir gynybos sektoriuje“, – pareiškė vyriausybės vadovė.
Audito metu bus tikrinama uždarosios akcinės bendrovės „Ukroboronprom“, įskaitant jos dukterines įmones, taip pat Gynybos pirkimų agentūros ir Valstybinio logistikos operatoriaus veikla.
„Mes reguliariai teiksime informaciją apie tarpinės peržiūros rezultatus“, – pridūrė ministrė pirmininkė.
Be to, vyriausybė pradėjo atnaujinti bendrovės „Ukroboronprom“, jos dukterinių įmonių, Gynybos pirkimų agentūros ir Valstybinio logistikos operatoriaus stebėtojų tarybų sudėtį.
Kabinetas taip pat paprašė Apskaitos rūmų peržiūrėti praėjusio laikotarpio Turto susigrąžinimo ir valdymo agentūros (ARMA) bei Valstybės turto fondo veiklą.
Kaip pranešė „Ukrinform“, prezidentas V. Zelenskis neseniai surengė susitikimą su vyriausybės pareigūnais, kuriame buvo aptarti pagrindiniai finansinio stabilumo, paramos ukrainiečiams ir santykių su tarptautiniais partneriais klausimai.
Naujausi komentarai