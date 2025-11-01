Ukrainą purtanti korupcija: lūžis ar proga?

Baigiasi jau ketvirti metai, kai kiekvieną dieną – vis naujos gėlės, žvakės ar pasodinamas medis už tuos, kurie dėl Ukrainos paaukojo gyvybę. Todėl visiškai suprantamas paprastų ukrainiečių įsiūtis, paaiškėjus, kad kol vieni žūsta – kiti lobsta. Kyjive gyvenantis buvęs Ukrainos ūkio ministras Aivaras Abromavičius sako, kad apie korupcijos skandalą žmonės dabar kalba daugiau nei apie karą.
„Kiekvienoje vakarienėje, kiekvienuose pietuose, darbuose, mokyklose, sporto klubuose – visi vien tik apie tai ir šneka“, – pasakojo buvęs Ukrainos ūkio ministras A. Abromavičius.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Kaip paskelbė Ukrainos teisėsauga, grupė asmenų, vykstant karui, kyšiais pavogė net 100 milijonų dolerių. Net iš Vakarų skirtų pinigų – saugoti energetikos objektus nuo rusų smūgių. Korupcijos dalyviai – aukščiausi Ukrainos pareigūnai.
„Keli ministrai, ar du tik ministrai šios Vyriausybės, bet ir ankstesnės Vyriausybės. Ir vicepremjeras ankstesnės Vyriausybės“, – aiškino Ukrainoje dirbantis politologas Alvydas Medalinskas.
Smūgis ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui – pagrindinis korupcijos iniciatorius – ilgametis prezidento rėmėjas ir bendražygis Timūras Mindičius.
„Norėtųsi, kad tas apsivalymas prezidento aplinkoje ir toliau vyktų“, – pabrėžė A. Abromavičius.
T. Mindičius pabėgo iš Ukrainos. V. Zelenskis jam įvedė sankcijas.
„Manau, kad ir prezidento reitingai, jei jis pasitikrintų dabar, būtų stipriai sumažėję. Ir labai svarbu, kokia bus jo tolesnė reakcija. Pradinė reakcija nuteikianti ganėtinai optimistiškai. Ministrai ne laikinai nušalinti, o atstatydinti“, – teigė A. Abromavičius.
Neabejojama, kad skandalas turės pasekmes. Blogiausias variantas – jei Vakarai nusigręš nuo Ukrainos.
„Kad tai yra argumentas tų žmonių, kuriems rūpi tikrai ne korupcija Ukrainoje, bet pasitarnauti Rusijos prezidento Vladimiro Putino interesams – tai yra faktas. Niekas neslėpė, ir pati Ukrainos politinė vadovybė neslėpė, kad korupcija yra rimta problema Ukrainoje“, – komentavo Seimo narė Ingrida Šimonytė.
Stabdyti paramą Ukrainai jau ragina vengrų lyderis.
„Visiškai akivaizdu, kad priešas tuo pasinaudos. Ir jau naudojasi“, – sakė A. Abromavičius.
Viktorui Orbanui apie korupciją reikėtų kalbėti atsargiai. Vengrija – labiausiai korumpuota šalis ES. Korupcijos indeksas Vengrijoje – beveik toks pat kaip Ukrainoje.
„Privedė šalį iki situacijos, kad Vengrija yra skurdžiausia pagal BVP ES“, – kalbėjo A. Abromavičius.
Ukraina irgi nori įstoti į ES. Korupcija yra viena pagrindinių kliūčių. Todėl paskutinis skandalas gali apsunkinti Ukrainos stojimą.
„Pats skandalas savaime, nemanau, kad apsunkintų. Manau, kad kas apsunkintų stojimą į ES – tai bet kokie požymiai, kad bandoma ką nors apsaugoti nuo teisingumo“, – aiškino I. Šimonytė.
A. Medalinskas sako matantis prastų – bylos politizavimo – ženklų. Teisėsauga į viešumą teikia labai daug detalių.
„Pokalbių įrašai metami vienas po kito į viešą erdvę. Gali būti, kad jų nebus galima naudoti teisiniame procese“, – teigė A. Medalinskas.
Tačiau Ukraina nebūtų pirmoji į ES priimta šalis, susidurianti su korupcijos problemomis. Ir Lietuvoje, išsilaisvinus iš rusų okupacijos, korupcija vešėjo. Stiprios reformos buvo irgi tik todėl, kad siekta stoti į ES ir NATO.
„Rumunijoje korupcija buvo labai stipri, bet Rumunija buvo priimta į ES, nes tokia buvo politinė valia“, – priminė A. Medalinskas.
Sprogęs korupcijos skandalas gali Ukrainą ir sustiprinti. Jei Vakarai reikalaus, kad pinigai būtų skiriami ne šiaip, o tik įvykdžius reformas. Tačiau ir patys Vakarai turi detaliau tikrinti, kaip Ukraina atsiskaito už paramą – nesikliauti vien ukrainiečių teikiamais dokumentais.
„Ir ne tik diplomatai, bet ir tie, kurie išmano technologijas. Kad tikrai pažiūrėtų, kaip panaudota“, – sakė A. Medalinskas.
Anot Abromavičiaus, nusigręžti nuo Ukrainos būtų katastrofiška patiems Vakarams.
„Nusigręžti nuo Ukrainos yra labai lengva. Bet pasekmės Ukrainos nepalaikymo yra absoliučiai potencialiai katastrofiškos“, – teigė A. Abromavičius.
Anot A. Abromavičiaus, skandalas taip smarkiai pratrūko ir dėl to, kad apie dabar paviešintą korupciją kalbėta jau porą metų. Ukrainos antikorupcijos įstaigos sako, kad tuos porą metų sekė ir rinko įrodymus. Tą pagrindžia ir viešinami pokalbiai.
„Antikorupcinių institucijų įvaizdis žmonių akyse labai pakilo“, – pažymėjo A. Abromavičius.
V. Zelenskis dabar puolamas ir dėl to, kad vasarą bandė apriboti antikorupcijos įstaigas, kurios dabar ir paviešino korupcijos schemą.