Ukrainiečių žvalgybos teigimu, kas trečia įmonė Rusijoje dirba nuostolingai

Apie tai pranešė Ukrainos Užsienio žvalgybos tarnyba (UUŽT).
UUŽT duomenimis, per šį laikotarpį beveik 19 000 bendrovių pranešė patyrusios bendrų nuostolių, kurių suma viršija 62 milijardus JAV dolerių. Palyginimui, daugumoje išsivysčiusių šalių nuostolingų įmonių dalis sudaro vos 10–20 proc.
Didžiausi nuostoliai užfiksuoti anglies pramonėje, energetikos, vandentiekio ir atliekų šalinimo sektoriuose.
Spaudimą patiria ir statybų bei ilgalaikio vartojimo prekių – nuo automobilių iki pramonės įrangos – gamybos sektoriai.
Nuostoliams didėjant, mažėja pajamos iš mokesčių, investicinės veiklos apimtys ir auga skolų našta.
„Dėl to bankai priversti dažniau restruktūrizuoti paskolas, be to, didėja bankrotų rizika bei infliacija. Taigi, tikėtina, kad nuostolingai dirbančių įmonių dalis Rusijoje toliau augs“, – daro išvadą žvalgybos tarnyba.
Kaip jau buvo pranešta pirmiau, Rusijos metalurgijos ir anglių pramonė vis dar išgyvena gilią krizę, o jos gamybos apimtys vis mažėja.