Ukrainoje atsirado karinio ombudsmeno institucija

Kitu dekretu O. Kobylynska buvo atleista iš ankstesnių – prezidento įgaliotinės karių ir jų šeimų narių teisių apsaugos klausimais – pareigų.
Kaip primenama prezidento interneto svetainėje, Olha Rešetylova (Kobylynska) tapo pirmąja Ukrainos istorijoje karine ombudsmene.
„Kalbama apie realią mūsų karių teisių apsaugą. Svarbu, kad tai būtų jaučiama visuose Ukrainos gynybos pajėgų lygmenyse: mes darome tai, kas stiprina kariuomenę, ir darome tai, kas stiprina karius mūsų kariuomenėje“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Pažymima, kad šiuo metu vyksta karinio ombudsmeno tarnybos kūrimo darbai. Prezidentas šių metų rugsėjo 19 d. pasirašė dekretą dėl jos įsteigimo, taip pat patvirtino jos įstatus.
Kaip jau pranešė „Ukrinform“, šių metų rugsėjo 17 d. Ukrainos Aukščiausioji Rada antruoju svarstymu priėmė Karinio ombudsmeno įstatymą.
Karinio ombudsmeno pareiga bus vykdyti civilinę priežiūrą, kaip užtikrinamos kariškių, rezervistų ir šauktinių, dalyvaujančių mokymuose ar specialiuose susirinkimuose, teritorinės gynybos savanorių būrių narių, užsieniečių ir asmenų be pilietybės, tarnaujančių Ukrainos ginkluotosiose pajėgose, Valstybinėje specialiojoje transporto tarnyboje, Nacionalinėje gvardijoje, taip pat policijos pareigūnų, dalyvaujančių kovinėse operacijose karo padėties metu, teisės.
Karinį ombudsmeną skiria Ukrainos prezidentas penkerių metų kadencijai su teise eiti pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
