Ukrainos lyderį priėmęs Trumpas žada JAV dalyvavimą užtikrinant saugumą, atmeta paliaubas

„Nemanau, kad jums reikia paliaubų, – sakė D. Trumpas, sėdėdamas Baltuosiuose rūmuose kartu su Ukrainos prezidentu. – Žinau, kad jos gali būti naudingos, bet taip pat galiu strategiškai suprasti, kodėl viena ar kita šalis to nenori. Yra paliaubos ir jie atstatinėja, atstatinėja ir atstatinėja, ir žinote, galbūt jie to nenori.“
Tai atitinka jo ankstesnius komentarus, kurie laikomi artimesniais Rusijos prezidento Vladimiro Putino, su kuriuo susitiko praėjusią savaitę, pozicijai.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad remdamas Europos pastangas Vašingtonas dalyvaus teikiant saugumo garantijas Ukrainai, kurios būtų taikos susitarimo dėl rusų karo šalyje nutraukimo dalis.
Kalbėdamas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose kartu su savo kolega ukrainiečiu Volodymyru Zelenskiu, D. Trumpas sakė, kad nors Europos šalys yra „pirmoji gynybos linija, nes jos yra ten, jos yra Europa, mes taip pat ketiname joms padėti. Mes dalyvausime“.
Po pirmadienio derybų su V. Zelenskiu ir vėliau su Europos lyderiais D. Trumpas susisieks su V. Putinu, teigė JAV vadovas Baltuosiuose rūmuose.
V. Zelenskis ir D. Trumpas Ovaliajame kabinete išreiškė viltį, kad pirmadienį Baltuosiuose rūmuose vykstančios itin svarbios derybos su Ukrainos ir Europos lyderiais gali priartinti trišales derybas su Rusijos prezidentu V. Putinu.
D. Trumpas teigė, kad jei jo susitikimas su Ukrainos prezidentu bus sėkmingas, jis tikisi surengti trišalį susitikimą su V. Putinu, siekiant užbaigti karą.
„Mes ketiname surengti susitikimą. Manau, kad jei šiandien viskas pavyks gerai, surengsime trišalį (susitikimą), ir manau, kad bus pagrįsta galimybė užbaigti karą, kai tai padarysime“, – sakė D. Trumpas.
Respublikonas užsiminė, kad „galime turėti, o galime ir neturėti trišalio" susitikimo.
V. Zelenskis taip pat pareiškė esąs atviras trišalėms deryboms: „Esame pasirengę trišalėms deryboms, kaip sakė prezidentas“, – teigė jis.