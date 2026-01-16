Ukrainos prokurai iškėlė baudžiamąją bylą prieš Lietuvoje esantį Leonidą Volkovą

Apie tai ketvirtadienį paskelbė portalas „Sota“, pasidalijęs Ukrainos generalinės prokuratūros raštu vienam iš pareiškėjų.
L. Volkovas, kaip buvęs Rusijos vieno iš opozicijos lyderių Aleksejaus Navalno bendražygis, Kovos su korupcija fondo (FBK) darbuotojas, turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, kuris dėl keliamos grėsmės saugumui gali būti panaikintas.
Priežastis pradėti tyrimą, anot „Sota“, tapo L. Volkovo pareiškimai susirašinėjimuose su buvusia FBK darbuotoja Ana Tirona.
Byla iškelta pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 436-2 straipsnio 3 dalį – dėl Rusijos ginkluotos agresijos prieš Ukrainą pateisinimo, pripažinimo teisėtu, neigimo, jos dalyvių šlovinimo.
3 straipsnio dalis, dėl kurios prieš L. Volkovą iškelta byla, numato laisvės atėmimą nuo penkerių iki aštuonerių metų su turto konfiskavimu arba be jo.
Dalies Lietuvos politikų ir visuomenės veikėjų pasipiktinimą anksčiau sausį sukėlė A. Tiron, vėliau prisidėjusios prie Ukrainoje kovojančio Rusijos savanorių korpuso, paviešintas pokalbis su L. Volkovu.
Ekrano nuotraukoje matyti, kaip jis džiaugiasi Rusijos savanorių korpuso, kuris Maskvos invazijos į Ukrainą metu vykdė reidus Rusijoje, vado Deniso Kapustino nužudymu. L. Volkovas vėliau pripažino, kad žinutė A. Tiron buvo klaida, jis turėjęs geriau kontroliuoti savo emocijas.
Migracijos departamentas kreipėsi į VSD prašydamas įvertinti, ar L. Volkovo teiginiai apie Ukrainos karius ir pareigūnus kelia grėsmę šalies saugumui.
Naujausi komentarai