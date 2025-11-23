Ukrainos taikos planas: iš Ženevos – pozityvūs ženklai

Ukrainos delegacijai teko nelengva užduotis užtikrinti, kad jos nacionaliniai interesai būtų įtraukti į 28 punktų JAV planą, kuriame iš pradžių siekta įgyvendinti kai kuriuos atkaklius Maskvos reikalavimus.
„Dabartinėje dokumento versijoje, nors ji dar tik baigiama tvirtinti, jau atsispindi dauguma Ukrainos pagrindinių prioritetų“, – sakė derybininkas Rustemas Umerovas, kuris taip pat yra Ukrainos Saugumo tarybos sekretorius.
„Labai vertiname konstruktyvų bendradarbiavimą su Jungtinėmis Valstijomis ir atidų mūsų pastabų svarstymą, kuris leidžia mums judėti į priekį šiame bendrame procese“, – teigė jis.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau taip pat nurodė, kad gali būti įtrauktos kai kurios Ukrainos pozicijos.
„Šiuo metu yra supratimas, kad į amerikiečių pasiūlymus gali būti įtraukta nemažai Ukrainos požiūriu pagrįstų ir Ukrainos nacionaliniams interesams svarbių elementų“, – pareiškė jis socialiniuose tinkluose.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), žinomas kaip dažnai keičiantis retoriką Ukrainos atžvilgiu, anksčiau savo socialiniame tinkle „Truth Social“ išpeikė Kyjivą.
„UKRAINOS „LYDERIAI“ NEIŠREIŠKĖ JOKIO DĖKINGUMO UŽ MŪSŲ PASTANGAS“, – parašė D. Trumpas, turėdamas omeny jo planą užbaigti karą.
R. Umerovas, buvęs gynybos ministras, vadovavęs Ukrainos komandai ankstesniame derybų Turkijoje etape, sakė, kad derybos Ženevoje sekmadienį tęsis toliau.
Pirminiame 28 punktų plano variante buvo reikalaujama, kad Ukraina atsisakytų teritorijų, sumažintų savo kariuomenę ir įsipareigotų niekada nestoti į NATO. Jame taip pat buvo numatytos neaiškios saugumo garantijos ir įšaldyto Rusijos turto panaudojimas karo nuniokotai šaliai atstatyti.
D. Trumpas davė Ukrainai laiko iki lapkričio 27 dienos, kai JAV švenčia Padėkos dieną, patvirtinti šį planą, tačiau taip pat davė suprasti, kad šis terminas gali būti lankstus.