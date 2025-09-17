Ursula von der Leyen ir Donaldas Trumpas aptarė papildomo spaudimo Rusijai priemones

„Turėjau gerą pokalbį su (D. Trumpu) dėl mūsų bendrų pastangų stiprinimo didinant ekonominį spaudimą Rusijai taikant papildomas priemones“, – paskelbė ji socialiniame tinkle „X“.
U. von der Leyen teigė, kad ES netrukus pristatys savo pasiūlymus dėl 19-ojo sankcijų Rusijai paketo nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą.
Jis teigė, kad jame bus priemonių, nukreiptų prieš kriptovaliutas, bankus ir energetikos sektorių.
D. Trumpas pareikalavo, kad sąjungininkai nustotų pirkti rusišką naftą, kad jis imtųsi bausti Maskvą, ir liepė įvesti muitus Kinijai.
27 valstybių Bendrija jau uždraudė didžiąją dalį rusiškos naftos importo po Kremliaus 2022 metais įvykdytos invazijos į Ukrainą ir planuoja iki 2027 metų pabaigos palaipsniui nutraukti visą rusiškos naftos ir dujų importą.
U. von der Leyen nurodė, kad Briuselis siekia veikti greičiau.
„Rusijos karo ekonomika, kurią remia pajamos iš iškastinio kuro, finansuoja kraujo liejimą Ukrainoje. Kad tai sustabdytų, (Europos) Komisija siūlys paspartinti rusiško iškastinio kuro importo laipsnišką nutraukimą“, – rašė ji.
