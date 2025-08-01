Už šį patiekalą gali tekti mokėti brangiau

Vokietijos centre įsikūrusioje kebabinėje klientų netrūksta, tačiau pastarosiomis savaitėmis dienos pabaigoje kasoje lieka vis mažiau pinigų. Mat mėsos tiekėjas jau trečią kartą per trumpą laiką pakėlė kainas.
„Manau, kad per tris ar keturis mėnesius kebabų kainą pakelsime dar 50 centų. Tada klasikinis kebabas kainuos 7,50 euro“, – teigė kebabinės vadovas Abdullah Yesiltepe.
Tokia – vidutinė kaina Vokietijoje, tačiau mėsa toliau brangsta. Kai kuriuose didžiuosiuose miestuose pakuotė kainuoja net devynis eurus. Psichologiškai svarbi dešimties eurų riba dar neperžengta.
„Gali būti, kad kainai perkopus dešimt eurų, paklausa iš tikrųjų sumažės nuo dešimties iki dvidešimties procentų“, – šnekėjo mažmeninės prekybos ekspertė Shyda Valizade-Funder.
Kebabų kainai svarbus ir dar vienas faktorius – darbuotojų algos. Štai vienas didžiausių Vokietijos kebabų mėsos gamintojų įsivėlė į darbo ginčą. Įmonė kasdien pagamina iki 40 tonų kebabų iešmų. Tai itin fiziškai sunkus darbas šaldymo sandėlyje, o kebabų iešmai sveria iki 150 kilogramų. Profsąjunga mano, kad šis darbas turėtų būti geriau apmokamas.
„Aiški galutinė nuostata yra tokia: mažiausiai 3 tūkst. eurų atlyginimas“, – pabrėžė maisto, gėrimų ir viešojo maitinimo profesinės sąjungos atstovė Magdalena Krüger.
Darbdavys viską mato kitaip ir grasina uždaryti gamyklą. Taigi už kebabus vokiečiams greitai gali ne tik tekti mokėti daugiau – jų gali apskritai pritrūkti.
