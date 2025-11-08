Gurmanams pristatyta naujiena – kebabas su aštuonkoju

Pačiame miesto centre įsikūrusi Rumunijos tinklo „Pescobar“ kavinė dabar siūlo aštuonkojo kebabą, kuriame galima aiškiai matyti čiuptuvus su siurbtukais, suspaustus į ant iešmo kepti tinkamą formą.
Restoranų tinklo įkūrėjas Paulas Nicolau savo kūrinį apibūdina kaip „šviežesnį, sveikesnį, bet ne tokį jau nepažįstamą“. Šią koncepciją jis jau yra sėkmingai pristatęs Londone, o dabar bando ją ir Vokietijos rinkoje.
Kaip ir tradicinis kebabas, jo patiekalas iš galvakojų yra marinuojamas ir kepamas ant iešmo, tada plonai supjaustyti jo gabaliukai pagardinami ir patiekiami lėkštėje.
Tiesiog pridėkite į lavašą salotų, ridikelių, agurkų, padažo – ir viskas paruošta: išvaizda šis patiekalas nelabai skiriasi nuo tradicinio kebabo, bet skonis labiau primena Viduržemio jūrą nei Bosforą.
Gyvūnų teisių aktyvistų kritika
Nors pirmosiomis prekybos gastronomine naujiena dienomis prie centrinio filialo Karlsrūhėje driekėsi ilga eilė, interneto vartotojų nuomonės išsiskiria. Vieni svaigsta dėl jūros gėrybių skonio, kiti atkreipia dėmesį, kad aštuonkojai iš tiesų yra labai protingi, o pats kebabas – gana brangus ir kainuoja 14 eurų.
Anot P. Nicolau, viename filiale kasdien parduodama nuo 300 iki 400 specialiųjų kebabų. Jis teigia, kad jūrų gyvūnai į jo kavines atkeliauja iš Mauritanijos, Maroko ir Senegalo.
Jo Londone ir Karslrūhėje veikiančių kavinių lankytojams siūloma paragauti ir suktinukų bei dešrainių, kuriuose vietoje dešrelių – čiuptuvai.
Bet kodėl gi kebabe atsidūrė būtent aštuonkojis? „Tai – greitas maistas, kuris yra žinomas ir mėgstamas Vokietijoje. Taigi, pagunda jo paragauti nėra tokia svetima“, – paaiškino P. Nicolau.
Ironiška, bet jo pirmasis Vokietijoje pradėjęs veikti jo kavinių tinklo filialas yra įsikūręs šalia populiarios Karlsrūhės kebabų parduotuvės.
Naujausi komentarai