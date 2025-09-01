 Užsienyje yra maždaug du milijonai Ukrainos moksleivių

Užsienyje yra maždaug du milijonai Ukrainos moksleivių

2025-09-01 15:34
Viljama Sudikienė (ELTA)

Maždaug 2 mln. Ukrainos moksleivių yra užsienyje, iš jų beveik 400 tūkst. mokosi pagal Ukrainos programas Ukrainos mokyklose internetu, per televiziją pranešė parlamento narė Julija Hryšina.

Užsienyje yra maždaug du milijonai Ukrainos moksleivių
Užsienyje yra maždaug du milijonai Ukrainos moksleivių / Scanpix nuotr.

 „Šiandien beveik 2 mln. Ukrainos moksleivių yra užsienyje, maždaug 400 tūkst. jų toliau mokosi pagal Ukrainos programas Ukrainos mokyklose“, – sakė parlamentarė.

Ji pabrėžė, kad vienas iš pagrindinių valstybės uždavinių yra garantuoti, kad užsienyje gyvenantys Ukrainos vaikai išlaikytų ryšius su savo tėvyne. Švietimo srityje tai pasiekiama, visų pirma, mokantis internetu pagal Ukrainos programas arba tęsiant ukrainietiškas studijas užsienio mokykloje.

Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, naujus mokslo metus Ukrainoje pradėjo 3,5 mln. moksleivių, dauguma jų mokosi ne internetu.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
pabėgėliai
moksleiviai

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų