Vairuotojo pažymėjimą praradusiems asmenims ES – kelio pabaiga

Šia reforma tikimasi sumažinti žuvusiųjų keliuose skaičių, kuris 2024 m. Europos Sąjungoje siekė beveik 20 tūkst.
Juo nustatomos griežtesnės pažymėjimų gavimo ir atnaujinimo sąlygos, valstybės narės raginamos keistis informacija apie sunkius kelių eismo taisyklių pažeidimus įvykdžiusius asmenis ir skatinama pereiti prie skaitmeninių leidimų.
Šiuo metu beveik 40 proc. vairuotojų, kurių vairuotojo pažymėjimas buvo panaikintas arba sustabdytas ne toje šalyje, kurioje buvo išduotas, lieka nenubausti, kalbėdamas Europos Parlamente sakė Italijos įstatymų leidėjas Matteo Ricci.
„Pagal naująsias taisykles (vairuotojas), už sunkų pažeidimą netekęs vairuotojo pažymėjimo vienoje Europos šalyje, nebegalės vairuoti jokioje kitoje valstybėje narėje“, – pridūrė jis.
Be kovos su asmenimis, bandančiais išvengti sankcijų, reforma siekiama paspartinti bloko siekį, kad skaitmeninis vairuotojo pažymėjimas taptų pagrindiniu formatu, nors ES piliečiai vis dar galės prašyti išduoti fizinį dokumentą.
Jauniems vairuotojams taip pat bus taikomas dvejų metų bandomasis laikotarpis, per kurį jiems galios griežtesnės taisyklės ir nuobaudos nei vairuotojams, jau turintiems tam tikrą vairavimo stažą.
