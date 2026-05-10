 Valstybinė žiniasklaida: Iranas išsiuntė atsakymą į JAV pasiūlymą

2026-05-10 17:00
BNS inf.

Iranas sekmadienį per Pakistaną išsiuntė atsakymą į JAV pasiūlymą užbaigti karą regione, pranešė iraniečių valstybinė žiniasklaida.

„Irano Islamo Respublika šiandien per Pakistano tarpininkus išsiuntė atsakymą į naujausią Jungtinių Valstijų pasiūlytą tekstą dėl karo užbaigimo“, – nurodė oficiali naujienų agentūra IRNA. Išsamesnės informacijos ji nepateikė.

Irano atsakas į naujausią JAV taikos pasiūlymą sutelktas į „karo pabaigą ir jūrų saugumą“, sekmadienį pranešė naujienų agentūra ISNA.

„Reikėtų pažymėti, kad pagrindinis Irano atsako į JAV pasiūlymą dėmesys sutelktas į „karo pabaigą ir jūrų saugumą“ Persijos įlankoje ir Hormūzo sąsiauryje“, – pranešė naujienų agentūra ISNA, nepateikdama daugiau detalių.

