 Venesuela uždraudė oro linijas, sustabdžiusias skrydžius po JAV perspėjimo

Venesuela uždraudė oro linijas, sustabdžiusias skrydžius po JAV perspėjimo

2025-11-27 10:02
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Venesuelos aviacijos administracija trečiadienį pranešė uždraudusi keletą oro linijų bendrovių, apkaltintų „terorizmu“ po to, kai sustabdė skrydžius atsižvelgdamos į JAV perspėjimus apie karinį aktyvumą regione.

Venesuela uždraudė oro linijas, sustabdžiusias skrydžius po JAV perspėjimo
Venesuela uždraudė oro linijas, sustabdžiusias skrydžius po JAV perspėjimo / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Šių oro linijų – Ispanijos „Iberia“, Portugalijos „TAP“, Kolumbijos „Avianca“, Čilės ir Brazilijos „LATAM“, Brazilijos „GOL“ ir „Turkish Airlines“ – veiklos leidimai bus panaikinti už tai, kad „prisijungė prie JAV vyriausybės skatinamų valstybinio terorizmo veiksmų ir vienašališkai sustabdė komercinius skrydžius“, – pranešė civilinės aviacijos institucija „Instagram“ įraše.

Vašingtonas įspėjo apie padidėjusį karinį aktyvumą Karibų jūroje, vykdydamas operaciją, kuri, JAV teigimu, yra nukreipta prieš narkotikų gabentojus, tačiau Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro tvirtina, kad operacijos tikslas yra nuversti jo vyriausybę.

Šiame straipsnyje:
Venesuela
JAV
oro linijos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų