Venesuelos opozicijos lyderė Machado žada kuo greičiau grįžti namo

Pirmajame viešame komentare po savaitgalį paskelbto įrašo socialiniuose tinkluose, kai JAV kariuomenė jėga nušalino prezidentą Nicolasą Maduro nuo valdžios, Nobelio taikos premijos laureatė pažadėjo grįžti į savo šalį.
„Planuoju kuo greičiau grįžti į Venesuelą“, – sakė M. C. Machado transliuotojui „Fox News“, ji kalbėjo iš neatskleistos vietos.
M. C. Machado vadino laikinąją šalies prezidentę Delcy Rodriguez „viena pagrindinių kankinimų, persekiojimo, korupcijos ir prekybos narkotikais“ sumanytojų.
D. Rodriguez, parodžiusi norą bendradarbiauti su Vašingtonu, N. Maduro vadovaujant buvo Venesuelos viceprezidentė.
M. C. Machado teigė, kad Venesuelos žmonės nepalaiko D. Rodriguez ir kad rinkėjai yra opozicijos pusėje.
„Laisvuose ir sąžininguose rinkimuose laimėsime daugiau nei 90 proc. balsų, tuo neabejoju“, – sakė M. C. Machado.
Ji taip pat pažadėjo „paversti Venesuelą Amerikos energetikos centru“ ir „išardyti visas šias nusikalstamas struktūras“, kurios kenkė jos tautiečiams, ir „sugrąžinti namo milijonus priverstų bėgti venesueliečių“.
Ieško kolaborantų
JAV specialiosioms pajėgoms suėmus N. Maduro, Venesuelos policija pradėjo ieškoti kolaborantų, vadovaudamasi įsaku įvesti nepaprastąją padėtį.
Įsakas įsigaliojo šeštadienį, bet visa apimtimi buvo paviešintas pirmadienį. Jame sakoma, kad visiems federalinio, valstijų ir savivaldybių lygmens policijos padaliniams buvo nurodyta ieškoti JAV operaciją rėmusių asmenų.
Anksčiau kelios JAV žiniasklaidos priemonės pranešė, kad per operaciją JAV kariuomenė, regis, gavo pagalbą vietoje. Remiantis pranešimais, vienas asmuo iš N. Maduro artimos aplinkos tariamai nuolat perdavė informaciją apie jo buvimo vietą.
Venesuelos žurnalistų sąjunga (SNTP) pranešė, kad buvo sulaikyta keturiolika žurnalistų, bet vėliau jie buvo paleisti.
Naujausi komentarai