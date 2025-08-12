Vengrija atsisakė prisijungti prie ES pareiškimo dėl Trumpo derybų su Rusija

Deklaracijoje, kurią antradienį paskelbė ES lyderiai, sakoma, kad tarptautinės sienos neturi būti keičiamos jėga, o bet kokia „teisinga ir ilgalaikė taika“ turi atitikti tarptautinę teisę, įskaitant nepriklausomybės, suvereniteto ir teritorinio vientisumo principus. „Vengrija neprisideda prie šio pareiškimo“, – pažymima jame.
Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbáno dešiniųjų vyriausybė prieštarauja ES karinei pagalbai Ukrainai, kuri, pasak jos, pratęsia karą, ir yra sukritikavusi sankcijas Rusijai kaip neveiksmingas ir kenksmingas Europos ekonomikai. V. Orbánas anksčiau privertė panaikinti ES sankcijas tam tikriems asmenims iš Rusijos.
Kai Vengrija 2024 m. antroje pusėje pirmininkavo ES, V. Orbánas supykdė kitus lyderius, nes Maskvoje aplankė Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir vaizdavo save kaip tarpininką.
V. Orbánas taip pat laikomas artimu D. Trumpo, kuris penktadienį priims V. Putiną JAV Aliaskos valstijoje deryboms dėl Ukrainos, sąjungininku. Kyjivas ir jo sąjungininkai Europoje baiminasi, kad šis susitikimas gali baigtis Ukrainai nepalankiais susitarimais.
ES pareiškime buvo dar kartą patvirtinta parama Ukrainos teisei spręsti dėl savo ateities, be to, jame sakoma, kad prasmingos derybos įmanomos tik nutraukus ugnį arba sušvelninus karo veiksmus. „Ukrainos žmonės turi turėti laisvę spręsti dėl savo ateities. Dėl kelio į taiką Ukrainoje negali būti sprendžiama be Ukrainos“, – teigiama pareiškime.
