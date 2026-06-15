Verslininkai priversti užsidaryti: kaltina sparčiai mažėjantį gimstamumą

Gimstamumo problema krečia Europą, o Čekijoje jau veikia ir verslą. Dalis vaikų prekėmis prekiaujančių verslininkų nebeturi kito pasirinkimo, todėl yra priversti skelbti bankrotą.
„Verslo nuosmukis prasidėjo dar 2022 metais, todėl kenčia visi vaikų prekių pardavėjai. Vežimėlių pardavimai neabejotinai krenta labiausiai. Šių metų pirmąjį ketvirtį pradėjo mažėti ir automobilinių kėdučių pardavimai – jie sumažėjo net 25 proc.“, – teigė internetinės prekybos grupės „Heureka“ vadovas David Chmelař.
Anot prekybininkų, anksčiau po sunkesnio laikotarpio ateidavo geresnės dienos, tačiau pastaraisiais metais šį sektorių ištiko visiška krizė, o atsigavimo ženklų nematyti.
Gimstamumas Čekijoje per metus sumažėja maždaug 10 proc., o tai reiškia, kad kiekvienais metais verslininkai praranda daugiau nei 10 tūkst. potencialių klientų.
„Gali būti, kad prekybos sektoriaus situaciją blogina ir tai, jog dabar tėvai dažniau renkasi pirkti naudotas prekes iš antrų rankų. Vis dėlto bendras sektoriaus nuosmukis yra toks didelis ir apima visas kategorijas, kad negalime to paaiškinti niekaip kitaip, kaip tik demografiniais pokyčiais“, – tvirtino D. Chmelař.
Labiausiai nukenčia kūdikių maisto pardavėjai – esą mišinukų pardavimai per metus sumažėjo beveik perpus.
„Didžiausią kritimą fiksuojame sausų kūdikių mišinukų ir tyrelių pardavimuose, nes abiejų kategorijų pardavimai pasiekė vienaženklius procentus. Taip pat vis mažiau parduodame ir sauskelnių“, – pasakojo verslininkas Jiri Peroutka.
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Nors tokių blogų laikų verslininkai nesitikėjo, dabar jiems belieka tik suktis iš padėties – teks smarkiai sumažinti pasiūlą. Be to, kai kurie planuoja atsisakyti kūdikiams skirtų prekių.
„Ką darysime? Ateityje planuojame prisitaikyti, palikdami tik aukščiausios kokybės produktus. Be to, teks daugiau prekiauti vyresnio amžiaus vaikams skirtomis prekėmis“, – aiškino J. Peroutka.
Įdomu tai, kad dar prieš penkerius metus Čekija turėjo vieną aukščiausių gimstamumo rodiklių visoje Europos Sąjungoje. Nors jau kurį laiką kūdikių mažėja, bendras Čekijos gyventojų skaičius auga dėl imigracijos srautų.
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