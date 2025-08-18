 Vokiečių lyderis paragino sudaryti paliaubas prieš rengiant trišalį Ukrainos, rusų ir JAV susitikimą

2025-08-18 23:15
BNS inf.

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) pirmadienį prieš lyderių  susitikimą paragino sudaryti paliaubas Ukrainoje, prieštaraudamas ankstesniam JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiūlymui vietoje to siekti taikos susitarimo su Rusija.

Vokiečių lyderis paragino sudaryti paliaubas prieš rengiant trišalį Ukrainos, rusų ir JAV susitikimą / AP nuotr.

„Neįsivaizduoju, kad kitas susitikimas įvyktų be paliaubų, todėl dirbkime ties tuo ir bandykime daryti spaudimą Rusijai“, – sakė F. Merzas išplėstiniame susitikime Baltuosiuose rūmuose su Europos lyderiais, D. Trumpu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

