Vokietija didina karinę pagalbą Ukrainai

Ši suma minima Finansų ministerijos teikime Bundestago biudžeto komitetui. Lėšos skiriamos pagal biudžeto eilutę „Valstybių, užpultų pažeidžiant tarptautinę teisę, stiprinimas saugumo, gynybos ir stabilizavimo srityse“.
Praėjusią savaitę šaltiniai vyriausybėje teigė, kad papildomas finansavimas bus skirtas artilerijai, dronams ir šarvuočiams, taip pat dviem Ukrainai perduotoms oro gynybos sistemoms „Patriot“ pakeisti.
Biudžeto komitetas posėdžiaus ketvirtadienį, lapkričio 13 d., kad baigtų derinti pagrindinio 2026 m. finansinio plano projektą.
Kaip pranešta anksčiau, iš pradžių 2026 m. biudžeto projekte Vokietija skyrė karinei pagalbai Ukrainai 8,5 mlrd. eurų.
Vokietija ir toliau yra didžiausia Europoje karinės pagalbos Ukrainai teikėja – nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 m. ji skyrė arba įsipareigojo skirti apie 40 mlrd. eurų paramos.