Vokietija pažadėjo Ukrainai „Sidewinder“ raketų

Kitais metais Ukrainai bus perduotas didelis skaičius „Sidewinder“ raketų iš Bundesvero atsargų, antradienį prieš tarptautinės Ukrainos rėmėjų grupės susitikimą sakė gynybos ministras Borisas Pistorius. Vokietija toliau žengs į priekį ir prisiims atsakomybę, pažymėjo jis.
„Sidewinder“ yra raketos „oras-oras“, kurios gali būti paleistos iš sraigtasparnių ir lėktuvų prieš priešo naikintuvus ir dronus. Kitais metais parama Ukrainai bus padidinta dar 3 mlrd. eurais, kalbėjo B. Pistorius, turėdamas omenyje federalinį biudžetą. Pagalba padidės iki rekordinių 11,5 mlrd. eurų. Be to, Vokietija ir Ukraina ketina glaudžiau bendradarbiauti ginklų gamybos srityje bei kartu gaminti dronus.
Britų gynybos ministras Johnas Healey‘is paskelbė apie didžiausią britų investiciją į Ukrainos oro gynybą per metus. 600 mln. svarų (apie 710 mln. eurų) bus skirta tūkstančiams oro gynybos sistemų, raketų ir automatizuotų bokštelių. J. Healey‘is atkreipė dėmesį į 20 tūkst. Rusijos dronų ir raketų atakų vien tik per praėjusius du mėnesius. „Turime dar labiau stiprinti mūsų paramą“, – akcentavo jis.
Ukrainos gynybos ministras Denysas Šmyhalis padėkojo už rekordinę pagalbą šiais metais. Kitais metais užsienio karinės paramos poreikis esą bus 60 mlrd. dolerių. D. Šmyhalis paprašė partnerių bent 0,25 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP) skirti Ukrainos gynybai. Ypač kritinė padėtis esą yra oro gynybos srityje. Iš 300 prašytų raketų oro gynybos sistemai „Nasams“ Ukraina esą iki šiol gavo tik 13.