Vokietija ir JK Atlante ir Baltijoje bendromis pajėgomis „medžios“ rusų povandeninius laivus

Jungtinės Karalystės gynybos ministro Johno Healey‘io ir jo kolegos iš Vokietijos Boriso Pistoriuso susitikimas vyko Karališkųjų oro pajėgų bazėje Škotijos Losimuto mieste, ir buvo skirtas Berlyno ir Londono bendradarbiavimo gynybos srityje susitarimo metinėms paminėti.
Praėjusį spalį Jungtinė Karalystė ir Vokietija, atsižvelgdamos į Rusijos invaziją Ukrainoje, susitarė kurti naujus giluminius ginklus ir pagerinti savo atgrasymo pajėgumus.
Ketvirtadienį J. Healey‘is ir B. Pistoriusas susitarė stiprinti bendradarbiavimą ir kibernetinio saugumo bei gynybinės veiklos srityse.
Pasak NATO pareigūnų, abi šalys pradės bendrai stebėti Rusijos povandeninių laivų veiksmus Šiaurės Atlante ir Baltijos jūroje, kurie pastaraisiais metais tapo vis intensyvesni.
Pagal naująjį susitarimą Losimuto bazė taps viena iš oro bazių, kurioje, greta Keflaviko bazės Islandijoje ir Nordholco bazės Šiaurės Vokietijoje, budės žvalgybiniai lėktuvai „P-8 Poseidon“.
Šie lėktuvai gali ne stebėti povandeninius laivus, bet ir atakuoti juos torpedomis.
B. Pistoriusas pabrėžė, kad stebėjimas taip pat padės apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą, pavyzdžiui, povandeninius kabelius, vamzdynus ir jūroje esančias vėjo jėgaines.
„NATO turi tapti labiau europietiška, kad išliktų transatlantinė“, – sakė B. Pistorius, omenyje turėdamas JAV pareigūnų komentarus, kad NATO narės Europoje negali pasikliauti JAV, siekdamos patenkinti visus savo gynybos poreikius, o Vašingtonas netgi gali atsisakyti ginti kai kurias aljanso nares arba apskritai pasitraukti iš NATO, jei bus tikimasi, kad didžiąją dalį naštos ir toliau prisiims būtent jis.
„Tai mūsų žinia tiek Donaldui Trumpui, tiek Vladimirui Putinui“, – pridūrė jis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą ragino NATO nares Europoje didinti savo karines išlaidas ir prisiimti didesnę atsakomybę už savo gynybą, Vašingtonui daugiau dėmesio skiriant Ramiojo vandenyno regionui ir galimam konfliktui su Kinija.
Maskva kaltinama tuo, kad ima vis agresyviau elgtis aljanso atžvilgiu, ypač Baltijos jūroje, kur įvyko keletas incidentų, kai vadinamojo Rusijos šešėlinio laivyno laivai apgadino ypatingos svarbos infrastruktūrą.
Pastaraisiais mėnesiais keletas rytinio NATO sparno narių taip pat apkaltino Rusiją, kad jos nepilotuojamieji orlaiviai ir reaktyviniai lėktuvai pažeidė jų oro erdvę. Reaguodamas į tai, aljansas paskelbė operacijas „Baltijos sargybinis“ ir „Rytų sargybinis“, kuriomis siekiama atremti tokias grėsmes.
„Agresija visose srityse“
Tačiau Rusijos veiksmai neapsiriboja vien Baltijos jūra – naujienų agentūra BBC paskelbė informaciją, kurioje cituojamas Jungtinės Karalystės gynybos ministras, teigęs, kad „Rusijos laivų, keliančių grėsmę Jungtinės Karalystės vandenims, skaičius išaugo 30 proc.“
Pasak J. Healey‘io, tai rodo, kad „Rusijos agresija didėja visose srityse“ ir kelia grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir visai Europai.
Didžiosios Britanijos ir Vokietijos bendradarbiavimo plėtra yra atsakas į šią grėsmę ir aiški žinia V. Putinui.
„Medžiosime jūsų povandeninius laivus“, – pareiškė J. Healey‘is.
„Ši partnerystė yra Europos saugumo kertinis akmuo, mūsų priešininkams rodantis vienybę ir stiprybę, užtikrinantis mūsų saugumą namuose ir stiprybę užsienyje“, – sakoma J. Healey‘io pareiškime, kuris po susitikimo Losimute buvo paskelbtas jo ministerijos interneto svetainėje.
