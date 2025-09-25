„Rusija ir Kinija pastaraisiais metais sparčiai išplėtė savo karo pajėgumus kosmose, – sakė jis. – Jos gali sutrikdyti, trukdyti, manipuliuoti ar net fiziškai sunaikinti palydovus. Kosmose nėra sienų ar žemynų.“
Vokietija kosmoso gynybai skirs 35 mlrd. eurų
2025-09-25 16:17
Vokietija iki 2030-ųjų kosmoso gynybai išleis 35 mlrd. eurų, ketvirtadienį pareiškė gynybos ministras Borisas Pistorius, atkreipdamas dėmesį į Rusijos ir Kinijos keliamą grėsmę.
Vokietija kosmoso gynybai skirs 35 mlrd. eurų / Scanpix nuotr.
