Vokietija pasipiktinusi Rusijos sprendimu uždrausti fondą, skirtą nacizmo aukoms

„Smerkiame tai, kad Vokietijos EVZ fondas („Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“, liet. „Atmintis, Atsakomybė, Ateitis“) buvo paskelbtas nepageidaujamu“, – sakė Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Josefas Hinterseheris (Jozefas Hinterseheris).
Rusijos generalinio prokuroro biuras pateisino nurodymą, apkaltindamas EVZ „politiškai šališka antirusiška pozicija“.
„Nepageidaujamos“ organizacijos statusas verčia jas užsidaryti Rusijoje, o joms dirbantys, jas finansuojantys arba su jomis bendradarbiaujantys rusai gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Generalinė prokuratūra taip pat pareiškė, kad „nuo 2024 metų Rusijoje nutrauktas finansavimas programai, kurios tikslinė auditorija buvo Hitlerio bendrininkų aukų giminaičiai“.
Kovą EVZ deklaravo, jog „Rusijos pradėtas neteisėtas agresijos karas prieš Ukrainą (...) reiškia, kad vis sunkiau tęsti darbą Rusijoje ir Baltarusijoje“.
„Fondo remiamų asmenų darbas vis dažniau susiduria su represijomis“, – teigė fondas.
„Dėl šios priežasties EVZ fondas buvo priverstas nutraukti savo programas abiejose šiose šalyse ir rasti kitų būdų paremti nacių persekiojimo aukas“, – pridūrė jis.
EVZ buvo įkurta 2000 metais ir pusę savo finansavimo gauna iš Vokietijos vyriausybės.
Teigiama, kad nuo pat įkūrimo Rusijoje fondas išmokėjo kompensacijas mažiausiai 100 tūkst. nacių režimo nusikaltimų aukų ir jų palikuonių.
Pastaraisiais metais kelias Vokietijos organizacijas Rusijoje ištiko panašus likimas kaip ir EVZ.
Pernai Konrado Adenauerio ir Friedricho Eberto (Frydricho Ėberto) fondai, artimi dviem pagrindinėms Vokietijos centro partijoms, taip pat buvo paskelbti nepageidaujamais.
