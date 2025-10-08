 Vokietija perka 20 naujų naikintuvų

Vokietija perka 20 naujų naikintuvų

2025-10-08 18:21
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Vokietija už 3,75 mlrd. eurų perka 20 naujų naikintuvų. Pranešama, kad Bundestago biudžeto komitetas pritarė paraiškai įsigyti naujų „Eurofighter“. Apie atitinkamus ketinimus prieš kelias dienas jau skelbė žinių žurnalas „Politico“.

Vokietija perka 20 naujų naikintuvų / Reuters nuotr.

Pasak Vokietijos gynybos ministerijos, Biudžeto komitetas palaimino 14 „25 mln. eurų  projektų“, kurių vertė viršija 7 mlrd. eurų. Vien tik naikintuvų įsigijimas iš viso atsieis 3,75 mlrd. eurų. Pagal Federalinio biudžeto reglamentą daugiau kaip 25 mln. eurų ginkluotės investicijoms reikalingas Biudžeto komiteto pritarimas.

Lėšos 14-ai patvirtintų pirkimo projektų bus skiriamos iš Bundesverui numatyto specialiojo fondo. Be „„Eurofighter“ taip pat bus perkamos desantinės ir kovinės transporto priemonės, radijo ryšio įranga, specialiųjų pajėgų laivai, amunicija.

Bundesveras šiuo metu turi 138 „Eurofighter“ naikintuvus. 20 naujų naikintuvų, „Politico“ duomenimis, turėtų būti pristatyti 2031–2034 metais.

 

 

Šiame straipsnyje:
Vokietija
naikintuvai Eurofighter
Bundestago biudžeto komitetas

melas
ką čia kliedi žurnaliūga, 1 lektuvas už 190 milijonų
0
0
