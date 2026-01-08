Vokietija smerkia jėgos panaudojimą prieš protestuotojus Irane

Anksčiau ketvirtadienį teisių gynimo grupės pranešė, kad Irano saugumo pajėgos vaikydamos protestuotojus panaudojo ašarines dujas ir kovinius šaudmenis.
„Jie turi teisę taikiai reikšti savo nuomonę“, – sakė Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulis (Johanas Vadefulis), turėdamas omenyje protestuotojus Irane.
„Smerkiu pernelyg didelės jėgos naudojimą prieš taikius demonstrantus ir raginu Irano valdančiuosius laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų“, – socialiniame tinkle „X“ pridūrė ministras.
Protestų banga kilo gruodžio 28 dieną, kai buvo uždarytas Teherano didysis turgus, rialo kursui nukritus iki rekordinių žemumų. Vėliau demonstracijos išplito į kitus miestus, jau pranešama apie didesnio masto protestus.
Pareigūnai dėl neramumų kaltina, jų žodžiais, riaušininkus. Teismų sistemos vadovas pažadėjo, kad patraukiant juos atsakomybėn „nebus jokio atlaidumo“.
