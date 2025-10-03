 Vokietijoje aptiktas vienas didžiausių pasaulyje ličio telkinys

Vokietijoje aptiktas vienas didžiausių pasaulyje ličio telkinys

2025-10-03 12:11
Justina Vaišvilaitė-Braziulienė (ELTA)

Tarptautinė energetikos bendrovė patvirtino, kad Vokietijoje rasta 43 mln. tonų ličio karbonato ekvivalento (LCE) – svarbaus elemento, kuris naudojamas elektromobilių ir išmaniųjų telefonų baterijų gamyboje, rašo „TVP World“.

Vokietijoje aptiktas vienas didžiausių pasaulyje ličio telkinys
Vokietijoje aptiktas vienas didžiausių pasaulyje ličio telkinys / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Nepriklausomai atliktas vertinimas patvirtino, kad toks ličio telkinys aptiktas rytinėje Saksonijos Anhalto federacinės žemės dalyje – Altmarko regione.

Telkinį valdysiančios bendrovės „Neptune Energy“ vadovas Andreas Scheckas pareiškė, kad regiono, kuris jau dabar yra itin reikšmingas dėl turimų dujų atsargų, laukia šviesi ateitis.

„Galėsime reikšmingai prisidėti prie Vokietijos ir Europos kritinės žaliavos – ličio – tiekimo rinkos“, – sakė jis.

Tarptautinė žvalgybos ir kasybos bendrovė taip pat paskelbė, kad planuoja naudoti  naujausias aplinkai nekenksmingas technologijas, kurios leidžia sumažinti aplinkai daromą poveikį iki minimumo ir kartu ženkliai didina gavybos apimtis.

Telkinys Altmarke – ne pirmasis „baltojo aukso“ radinys Vokietijoje. Mineralų paieškos ir gavybos bendrovė „Zinnwald Lithium“ planuoja pradėti kasybą Rūdiniuose kalnuose iki 2030 m., o konkurentė „Lithium Energy“ vysto projektus Reino aukštupio žemumoje.

Šiame straipsnyje:
Vokietija
atrastas ličio telkinys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų