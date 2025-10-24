Vokietijos užsienio reikalų ministras atidėjo planuotą vizitą į Kiniją

J. Wadephulas būtų buvęs pirmasis ministras, apsilankęs Kinijoje po to, kai gegužę Berlyne valdžią perėmė naujoji konservatorių vadovaujama vyriausybė.
Jis turėjo išvykti sekmadienį ir susitikimus surengti pirmadienį bei antradienį, tačiau iki šiol Kinijos pusė patvirtino tik derybas su užsienio reikalų ministru Wangu Yi.
Anksčiau penktadienį Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai sukritikavo Berlyną dėl šio pozicijos Taivano klausimu, aiškindamas, esą raginimas išlaikyti status quo regione, neatmetant Taivano nepriklausomybės, prilygsta „Taivano nepriklausomybės įtvirtinimo veiksmų“ palaikymui.
J. Wadephulas ne kartą kritikavo Pekiną dėl grasinimų vienašališkai pakeisti esamą situaciją regione, supervalstybės politiką Indijos-Ramiojo vandenyno regione vadindamas vis agresyvesne.
Tačiau kol kas lieka neaišku, ar Pekinas sutrumpino Vokietijos užsienio reikalų ministro darbotvarkę būtent dėl jo pozicijos Taivano klausimu.
Anksčiau penktadienį, kai J. Wadephulo kelionė vis dar nebuvo atidėta, Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas ministro vizito darbotvarkės išsamiau nekomentavo.
