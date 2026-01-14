„Transatlantiniai santykiai, kokius juos pažinojome, šiuo metu yra“, – pareiškė Larsas Klingbeilas, taip pat einantis Vokietijos finansų ministro pareigas, sakydamas kalbą Berlyne.
Vokietijos vicekancleris: transatlantiniai ryšiai yra
2026-01-14 18:34
Vokietijos vicekancleris trečiadienį perspėjo, kad Europos ryšiai su Jungtinėmis Valstijomis yra, nes jie išgyvena „istorinį suirutės laikotarpį“ valdant prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijai.
Larsas Klingbeilas / Scanpix nuotr.
