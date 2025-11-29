„Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius ir Ukrainos delegacijos vadovas Rustemas Umerovas kartu su komanda jau keliauja į Jungtines Valstijas“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė V. Zelenskis.
Volodymyras Zelenskis: Ukrainos derybininkai vyksta į JAV derėtis dėl karo pabaigos plano
2025-11-29 15:00
Ukrainos derybininkų komanda šeštadienį išvyko į JAV, kur surengs susitikimą dėl Vašingtono siūlomo karo užbaigimo plano, pranešė ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Rustemas Umerovas / Reuters nuotr.