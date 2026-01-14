Volodymyras Zelenskis: Ukrainos energetikos sektoriuje bus paskelbta nepaprastoji padėtis

Pastaraisiais mėnesiais Maskva kasdien bombarduoja Ukrainą dronais ir raketomis, taikydamasi į energetikos infrastruktūrą ir, žiemos speigui spaudžiant, palikdama žmones be elektros.
„Bus įsteigtas nuolatinis koordinavimo štabas, skirtas spręsti situaciją Kyjivo mieste. Apskritai Ukrainos energetikos sektoriuje bus paskelbta nepaprastoji padėtis“, – po posėdžio, skirto aptartį padėtį energetikos sektoriuje, sakė jis.
Jis taip pat sakė įsakęs vyriausybei dėti daugiau pastangų siekiant sąjungininkų paramos, panaikinti atsarginio energijos tiekimo reguliavimą ir peržiūrėti komendanto valandos taisykles.
„Taip pat vyksta darbai, siekiant ženkliai padidinti elektros energijos importo į Ukrainą apimtį“, – pridūrė prezidentas.
Maždaug 400 Kyjivo gyvenamųjų namų kvartalų yra nešildomi nuo praėjusio penktadienio, nes dėl masinės Rusijos atakos pusė Ukrainos sostinės pastatų liko be šildymo ir elektros, pranešė meras Vitalijus Klyčko.
„Padėtis Kyjive yra labai sudėtinga. Tokio masto elektros tiekimo sutrikimai fiksuojami pirmą kartą per ketverius metus trunkantį visapusišką karą“, – socialiniuose tinkluose teigė meras.
Naktį temperatūra Kyjive turėtų nukristi žemiau minus 15 laipsnių Celsijaus.
„Gyventojai dar maždaug tris valandas turės elektrą, paskui liks be jos iki dešimt valandų, o kai kur net ir dar ilgiau“, – pridūrė jis.
Kyjivo ir aplinkinių sričių pareigūnai paskelbė apie avarinius elektros tiekimo nutraukimus, sakydami, kad stingdantis šaltis apsunkina jų darbą.
Nuo praėjusio penktadienio pareigūnai įrengė 1,2 tūkst. avarinio šildymo centrų – palapinių, kuriose žmonės gali sušilti, įkrauti įrenginius ir gauti karšto maisto bei gėrimų.
V. Klyčko anksčiau paragino sostinės gyventojus, jei tik įmanoma, laikinai palikti miestą.
Naujausi komentarai