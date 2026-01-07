Zelenskis užsiminė, kada baigsis karas

„Mes pastebime, kad derybos su mūsų Europos partneriais ir, žinoma, su JAV bei visais „Norinčiųjų koalicijos“ dalyviais pasiekė naują etapą. Mes suprantame, kad šis karas gali baigtis dar jūsų prezidentavimo [ES] metu“, – kreipdamasis į kipriečius pažymėjo jis.
Iš to galima daryti išvadą, kad kalbama apie pirmąjį 2026 m. pusmetį, nes Kipras ES Tarybai pirmininkaus iki 2026 m. liepos 1 d.
Pasak jo, ES vaidina pagrindinį vaidmenį taikos procese. V. Zelenskis pridūrė, kad priešą įveikti padeda sankcijos prieš Rusiją, parama Ukrainai ir jos gynybos pajėgumų stiprinimas.
„Ruošiamas naujas paketas, imamasi daug veiksmų, kad būtų suduotas smūgis Rusijos šešėliniam laivynui, nes kiekvieną dolerį, kurį praranda Rusija, ji praranda būdama agresoriumi“, – pabrėžė V. Zelenskis.