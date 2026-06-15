Von der Leyen reikalauja laisvos laivybos Hormuzo sąsiauryje

„Turi būti atkurta laivybos laisvė be jokių mokesčių“, – rašė ji socialiniuose tinkluose.
Tai esą labai svarbu regiono stabilumui ir pasaulio ekonomikai bei atveria duris platesnei taikai Artimuosiuose Rytuose. Susitarimą tarp JAV ir Irano, anot U. von der Leyen, visos pusės turi įgyvendinti greitai ir visiškai. Ji taip pat dar kartą pareikalavo, kad būtų nutraukta Irano branduolinė ir raketų programa bei destabilizuojantys veiksmai regione.
U. von der Leyen, be to, rašė: „Žinoma, kad negali būti taikos Artimuosiuose Rytuose, kol liepsnoja Libanas“. Europa dar kartą ragina visas puses gerbti Libano suverenumą ir teritorinį vientisumą ir įgyvendinti tikras paliaubas.
JAV ir Iranas po kelias savaites trukusių derybų sekmadienį pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karo pabaigai. Oficiali pasirašymo ceremonija numatyta penktadienį Šveicarijoje.
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