Witkoffas tikisi produktyvaus susitikimo dėl Ukrainos

Steve'as Witkoffas CNN sakė, kad Rusija sutiko su neįvardytomis nuolaidomis dėl penkių Ukrainos regionų, dėl kurių vyksta kova, ypač dėl rytinės Donecko srities.
„Mes susitarėme dėl tvirtų saugumo garantijų, kurias apibūdinčiau kaip persilaužimą“, – sakė S. Witkoffas.
„Rusai prie derybų stalo padarė kai kurių nuolaidų dėl visų šių penkių regionų. Vyksta svarbi diskusija dėl Donecko ir to, kas ten vyks. Apie tai išsamiau bus diskutuojama pirmadienį“, – pridūrė jis .
Pirmadienį D. Trumpas priims V. Zelenskį ir Europos lyderius aptarti būdus, kaip nutraukti trejus su puse metų trunkančią Rusijos invaziją į kaimyninę šalį.
Pasirengimas vyksta D. Trumpui po susitikimo su V. Putinu Aliaskoje atsisakius reikalavimo sudaryti paliaubas – tai buvo vienas iš pagrindinių Vašingtono reikalavimų prieš viršūnių susitikimą, į kurį nebuvo pakviesta Ukraina ir jos sąjungininkės Europoje.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio sekmadienį NBC sakė, kad paliaubos „nėra pašalintos iš derybų“, bet „mes galiausiai siekiame šio karo pabaigos“.
Trumpame įraše savo platformoje „Truth Social“ D. Trumpas gyrė „DIDELĘ PAŽANGĄ SU RUSIJA“, bet išsamesnės informacijos nepateikė.
Pirmadienį į Vašingtoną vyksta lyderiai, mėginsiantys įtikinti D. Trumpą šiuo klausimu, tarp jų – Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.