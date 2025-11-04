Zelenskis aplankė karius netoli Pokrovsko

Miestas Ukrainos Donecko srityje yra prie pagrindinio Ukrainos kariuomenės aprūpinimo kelio ir jau daugiau nei metus yra Maskvos taikiklyje.
„Susitikau su mūsų kariais Ukrainos nacionalinės gvardijos „Azov“ 1-ojo korpuso, kuris vykdo gynybinę operaciją Dobropilios sektoriuje, vadovavimo poste“, – socialiniuose tinkluose sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje miestą, esantį maždaug už 20 km nuo Pokrovsko.
„Tai mūsų šalis, tai mūsų Rytai, ir mes tikrai padarysime viską, kad jie išliktų Ukrainos“, – pridūrė jis.
Šimtai Rusijos karių infiltravosi į logistikos centrą, anksčiau šią savaitę pranešė Kyjivas. Kiti artėja prie jo pakraščių judėdami žnyplių forma, rodo Karo studijų instituto paskelbti mūšio lauko žemėlapiai.
Rusijos kariuomenė antradienį pareiškė, kad „stiprina priešo apsupimą“ Pokrovske ir teigė užėmusi kelias dešimtis pastatų mieste.
Savaitgalį Ukraina dislokavo specialiąsias pajėgas miesto gynybai sustiprinti.
Pokrovsko užėmimas suteiktų didelį propagandos postūmį Kremliui, kuris atmetė JAV raginimus nutraukti beveik ketverius metus trunkančią invaziją ir tęsia puolimą.
Miestas, kuriame prieš karą gyveno 60 tūkst. žmonių, dabar yra didžiąja dalimi apleista ir kovų nuniokota dykynė.
Azovo korpusas, kurį iš pradžių įkūrė kraštutinių dešiniųjų kovotojai, Ukrainoje įgijo didvyrių statusą, ypač per Mariupolio apgultį 2022 metais. Dabar jis priima žmones ne tik iš ultranacionalistinių grupių.