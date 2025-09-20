 Zelenskis: po kontrpuolimo prie Dobropilios Ukraina susigrąžino 330 kv. km teritorijos kontrolę

2025-09-20 16:37
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį žurnalistams sakė, kad po gynybos pajėgų kontratakos Dobropilios ir Pokrovsko rajonuose 330 kv. km teritorijų grįžo į Ukrainos kontrolę, o daugiau kaip 170 kv. km buvo visiškai išvalyti nuo priešų.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

„Dėl mūsų kontrpuolimo veiksmų Dobropilios ir Pokrovsko rajonuose. Rusai norėjo mus apsupti, bet būtent mūsų ginkluotosios pajėgos ten daro viską, kad sunaikintų priešą. Šiandien mūsų kontrolėje yra apie 330 km, 160 km išlaisvinta, o daugiau kaip 170 km išvalyta nuo priešų“, – sakė V. Zelenskis.

Jis prognozuoja, kad šiame sektoriuje priešas sutelks pagrindines pastangas.

„Suprantame, kad būtent čia jie dabar perkels savo personalą, kad užsitikrintų savo pozicijas. Jie ten nuolat didino savo pajėgas, nes tai buvo pagrindinis jų puolimas – Dobropilios ir Pokrovsko sektoriai. O dabar jie įvedė 61-ąją jūrų pėstininkų brigadą, suprasdami, kad praranda daug savo karių“, – sakė prezidentas.

Jis pažymėjo, kad tokius gynybos pajėgų veiksmus laiko sėkme.

„Nelengva kalbėti apie sėkmę, kai mes patys ginamės, bet manau, kad tai yra Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sėkmė“, – reziumavo prezidentas.

