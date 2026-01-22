Zelenskis Davose: Europa atrodo pasimetusi

„Užuot tapusi tikrai pasauline jėga, Europa lieka gražiu, bet suskaldytu mažų ir vidutinių galių kaleidoskopu“, – sakė jis.
„Europa atrodo pasimetusi, bandydama įtikinti JAV prezidentą persigalvoti“, – kalbėjo Ukrainos lyderis.
„Jungtinė Karalystė ir Prancūzija yra pasirengusios faktiškai įsipareigoti dislokuoti savo pajėgas vietoje (...) Tačiau reikalingas (JAV) prezidento (Donaldo) Trumpo palaikymas. Ir vėlgi, jokios saugumo garantijos neveikia be JAV“, – V. Zelenskis sakė savo kalboje Pasaulio ekonomikos forume Davose, Šveicarijoje.
Ukrainos prezidentas taip pat sakė, kad jo susitikimas su D. Trumpu praėjo labai gerai.
„Kalbėjome apie dokumentus ir apie oro gynybą“, – V. Zelenskis pasakė žurnalistams, bet daugiau detalių nepateikė.
Baltųjų rūmų šeimininkas kiek anksčiau irgi pareiškė, kad Davose turėjo gerą susitikimą su Ukrainos prezidentu, ir paragino sustabdyti beveik ketverius metus trunkančią Rusijos invaziją.
„Šis karas turi baigtis“, – žurnalistams pareiškė D. Trumpas, paklaustas, kokią žinią siunčia Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.
Vėliau ketvirtadienį D. Trumpo specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) surengs derybas su Kremliaus šeimininku.
„Susitikimas su prezidentu Zelenskiu buvo sėkmingas. Pažiūrėsime, kaip viskas susiklostys“, – pridūrė JAV prezidentas.
V. Zelenskis sakė, kad su Vašingtonu rengiami dokumentai, skirti užbaigti beveik ketverius metus trunkantį Rusijos įsiveržimą, yra „beveik, beveik paruošti“.