Zelenskis: JAV siūlo penkiolikos metų saugumo garantijas

„Aš jam (Trumpui) pasakiau, kad jau vyksta karas ir jis tęsiasi jau beveik 15 metų. Todėl labai norėjau, kad garantijos būtų ilgesnės“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
„Pasakiau jam, kad mes tikrai norime apsvarstyti 30, 40, 50 metų galimybę, – pridūrė jis. – Prezidentas sakė, kad apie tai pagalvos.“
Kremlius pirmadienį pareiškė sutinkantis D. Trumpu, kad derybos dėl karo Ukrainoje užbaigimo yra baigiamojoje stadijoje.
Žurnalistų paklaustas, ar Maskva sutinka su Baltųjų rūmų šeimininko vertinimu po derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas atsakė: „Žinoma“.