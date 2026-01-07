Ukraina: europiečiai nepateikė atsakymo, kas būtų, jei Rusija vėl užpultų

Antradienį Europos lyderiai ir JAV pasiuntiniai paskelbė, kad susitarė dėl pagrindinių saugumo garantijų Kyjivui, įskaitant JAV vadovaujamą stebėsenos mechanizmą ir Europos daugianacionalines pajėgas, kurios būtų dislokuotos, jei būtų pasiektos paliaubos.
Tačiau paklaustas, ar jis tikras, kad Europos sąjungininkai įsikiš ir gins jo šalį, jei vėl įvyktų Rusijos invazija, V. Zelenskis trečiadienį pareiškė neturįs aiškaus atsakymo, kas būtų tokiu atveju.
„Aš asmeniškai labai noriu gauti labai paprastą atsakymą: taip, jei vėl įvyks agresija, visi partneriai duos stiprų atsaką rusams. Ir būtent šį klausimą uždaviau visiems mūsų partneriams. Ir kol kas negavau aiškaus, vienareikšmio atsakymo“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Jis sakė, kad Kyjivo sąjungininkai turi „politinės valios suteikti mums tvirtas saugumo garantijas“.
„Tačiau kol neturėsime tokių saugumo garantijų – teisinių, patvirtintų parlamentų, paremtų Jungtinių Valstijų Kongreso – negalime atsakyti į šį klausimą“, – pabrėžė jis.
Jungtinių Valstijų ir Ukrainos pasiuntiniai trečiadienį Paryžiuje tęsė derybas dėl, pasak V. Zelenskio, sunkiausių klausimų: Rusijos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės likimo ir Rytų Ukrainos teritorijų kontrolės.