 Zelenskis apie saugumo garantijas Rusijai: nežinau, kas jiems grasina

Zelenskis apie saugumo garantijas Rusijai: nežinau, kas jiems grasina

2025-08-22 17:02
Viljama Sudikienė (ELTA)

Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė nesuprantantis, kodėl Rusijai reikalingos saugumo garantijos, juk būtent Rusija yra agresorė. 

Zelenskis apie saugumo garantijas Rusijai: nežinau, kas jiems grasina
Zelenskis apie saugumo garantijas Rusijai: nežinau, kas jiems grasina / Ukrainos prezidentūros nuotr.

„Kai Rusija kelia saugumo garantijų klausimą, aš, tiesą sakant, nežinau, kas jiems grasina. Jie užpuolė mus (...) ir aš nelabai suprantu, kokių garantijų reikia agresorei. Garantijų nuo ko? Man tai nėra aišku. Manau, kad mūsų partnerės Europoje nori užkirsti kelią karo pasikartojimui ir Rusija yra vienintelė, galinti jį sukelti“, – per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte spaudos konferenciją sakė V. Zelenskis.

Jis pabrėžė, jog Ukrainai reikia saugumo garantijų, kad „mes, mūsų vaikai ir anūkai tikrai žinotume, jog Rusija mūsų neužpuls“.

„Tai yra saugumo garantijos prieš agresorę“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas ir pridūrė, kad agresorė yra Rusija. 

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
derybos
saugumo garantijos

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų